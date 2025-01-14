Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2021 yılından bu yana diş kayıplarına uygun fiyatlarla çözüm sunan implant tedavisiyle vatandaşlara hizmet veriyor.Diş eksikliği nedeniyle beslenme, konuşma ve estetik problemler yaşayan hastalar için ideal bir seçenek olan implant tedavisi, çene kemiğine yerleştirilen yapay bir kök üzerine protez dişin yerleştirilmesiyle yapılıyor. Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hastaların sağlık durumuna uygun olarak en modern teknikleri kullanarak tedavi gerçekleştiriyor. Merkezde şimdiye kadar 216 hastaya toplam 600 implant uygulandı. Dt. Murat Özyıldız ve Dt. Hakan Türk tarafından gerçekleştirilen tedavi süreçleri başarıyla devam ediyor.“Hastalarımız çok daha mutlu ayrılıyor”Konuya ilişkin konuşan Merkez Başhekimi Dt. Mehmet Aktaş, 2021 yılında implant tedavisine başlandıklarını hatırlattı. İmplant cerrahisi, diş hekimliğinde ilerleyen süreçlerde sabit protezin yerini alacak önemli alternatif tedavilerden biri olduğunu ifade eden Başhekim Aktaş, “Sabit protezde ön ve arka dişler çürük olmasa bile ortadaki diş eksikliğinden dolayı ön ve arka dişleri kesmek zorunda kalıyoruz. İmplant cerrahisinde ise ön ve arkadaki dişlere herhangi bir zarar vermeden çene kemiğine titanyum vida yerleştiriyoruz ve üzerine protez yapıyoruz. Bu sayede hastalarımız çok daha mutlu bir şekilde merkezimizden ayrılabiliyor. Bugüne kadar 216 hastada 600 implant yaptık. Bundan sonraki süreçte de sağlık hizmetlerimizi geliştirerek hastalarımızı memnun etmeye devam edeceğiz” dedi.“Fiyatlar daha ekonomik”Dt. Hakan Türk ise merkezde kullanılan implant markaları ve sürece dair bilgi vererek, “Yaklaşık 20 gündür hastanemizde implant tedavisi uygulanıyor. Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde biri yerli, diğeri yabancı olmak üzere iki farklı implant markası kullanıyoruz. Hastalarımızın tercihine bağlı olarak istedikleri implant markasıyla tedavi sürecini başlatıyoruz. İki gün süren tedavi süreciyle hastalarımıza hizmet veriyoruz. Fiyat anlamında da burada yapılan implantlar daha ekonomik” diye konuştu.“Tedavi sürecimden çok memnunum”Bir hafta önce diş implantı için hastaneye başvurduğunu dile getiren Gonca Uman isimli hasta ise “Geçtiğimiz hafta implant tedavime başlandı, bugün ise dikişlerim alındı. Sağ ve sol alt kısımlarda dört dişim yoktu. Yemek yeme ve çiğneme konusunda sorun yaşadığım için implant tedavisine başladım. Başka diş sağlığı merkezlerine de gittim ama hem daha güvenli hem de daha uygun fiyatlı olduğu için Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini tercih ettim. Tedavi sürecimden çok memnun kaldım” şeklinde konuştu.