Kars Valisi Ziya Polat, öğretmenlerle bir araya gelerek öğretmenlerin sorun, talep önerilerini dinledi.Toplantıda öğretmenler, yaşadıkları sorun ve sıkıntıları Vali Polat, ile paylaşırken, Polat, öğretmenlerin talep ve sorunlarını dikkatle dinleyerek, çözümü noktasında yetkililere talimat verdi.Öğretmenlerle çay içen Polat, eğitimde başarı oranlarının artmasında en büyük etkenin öğretmenler olduğuna dikkat çekti.Polat, “Ülkemizin geleceği olan sevgili çocuklar, siz öğretmenlerimize emanet, bu emanete sahip çıkarak, öğrencileri akademik derslerin yanında milli ve kutsal değerlerini özümsemiş, şefkat ve merhamet sahibi iyi birer insan olarak yetiştireceksiniz. Bunun için bizlerde üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız” dedi.Bir süre öğretmenlerle sohbet eden Polat’ın okul ziyaretlerini sürdüreceği öğrenildi.