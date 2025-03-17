Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 17 Mart 2025 tarihinde hizmete başlayacak olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtyol Yerleşkesinde incelemelerde bulunarak İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, hastane Başhekimi Prof.Dr. Ufuk Kurukluyıldız ve ilgili personellerden bilgi aldı.Hizmet vermeye başlayacak olan hastanede tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Vali Aydoğdu, emeği geçenlere teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.