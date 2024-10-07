Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.Asrın felaketini yaşayan illerden biri olan Malatya’da yaralar hızla sarılmaya devam ederken depremde büyük hasar alan eğitim camiasında da yeni yapılan okul binası inşatları hızla yükseliyor. Deprem sonrası yapılan 8 okulun inşaatı tamamlanarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında açılırken Ekim ayı başında 9 okul daha inşaatı tamamlanarak hizmete açıldı. Kasım ayı sonuna kadar da toplam 52 okulun inşaatlarının tamamlanarak eğitim öğretime açılacağı belirtilirken Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanan toplam 108 okul bittiğinde, deprem nedeniyle kaybedilen 855 sınıfın iki katı olan bin 640 sınıf kente kazandırılmış olacak.Yapımı süren okul inşaatlarını denetleyen ve yetkililerden bilgiler alan Malatya Valisi Seddar Yavuz, “Güvenli eğitim yuvalarında evlatlarımızın eğitim-öğretim hayatlarına devam etmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.Beraberinde Vali Yardımcısı Abdulselam Bıçak, Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Cengiz Başer ve YİKOB yetkilileri ile birlikte Yeşilyurt ilçesinde bulunan Karakavak Ortaokulu’nu inceleyen Vali Yavuz, şantiye şefi mimar İrem Çalışkan’dan yapım hakkında bilgil aldı. 24 sınıflı Karakavak Ortaokulu’nun sözleşme de teslim tarihinin 26 Aralık 2024 olduğunu söyleyen Mimar Çalışkan, ancak okulun tamamlandığını ve bu ay erkenden teslim edileceğini söyledi. Toplam 6 bin 452 metrekare arsa üzerine inşa edilen okul, zemin +3 kata ve bodrum kata sahip. Okul, fen laboratuvarı, görsel sanatlar atölyesi, teknoloji tasarım atölyesi, müzik sınıfı dahil olmak üzere 24 sınıftan oluşuyor.Vali Yavuz, yapımda emeği geçen firma yetkililerine teşekkür ederek projelerin tamamlanması ile Malatya’da okul sorununun ortadan kalkacağını söyledi.