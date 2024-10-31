Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kızılay Haftası kapsamında Malatya Park AVM önünde kurulan Kan Bağışı Merkezi’ni ziyaret ederek kan bağışının önemine dikkat çekti.Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Park AVM’de açılışını yaptığı Kızılay fotoğraf sergisinin ardından bir konuşma gerçekleştirdi. Kızılay’ın dünya genelinde yürüttüğü yardım çalışmalarına vurgu yapan Yavuz, “Kızılay, yalnızca ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında insanlara yardım elini uzatan köklü bir kuruluştur. Bugün burada, Kızılay’ın özverili çalışmalarına tanıklık ediyoruz” dedi.Kan bağışının önemine değinen Vali Yavuz, “Kan bağışı, belki de insanlığa sunabileceğimiz en kıymetli hediyedir. Her bir ünite kan, bir hayat demektir. Kızılay, bu konuda hepimize rehberlik ederek, toplum sağlığına katkıda bulunmak için gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bizler de kan bağışını yaygınlaştırmak, farkındalık oluşturmak ve sağlıklı her bireyin bu sorumluluğu almasını teşvik etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum, kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Vali Seddar Yavuz, sergiyi gezdikten sonra programdan ayrıldı. Kızılay Haftası boyunca, kan bağışının yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması adına etkinliklerin devam edeceği belirtildi.Programa Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Malatya Park Genel Müdürü Coşkun Güvenç, Kızılay personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.