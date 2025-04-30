Ankara’da 4 Mayıs’ta düzenlenecek olan Oyuncu Beyinler Turnuvası Türkiye Finallerine Kars’ı temsilen katılacak olan Çınar Berat Yağcı ve ailesini Vali Ziya Polat makamında ağırladı.Vali Ziya Polat, "Tüm Akıl ve Zeka Oyunları 5. Oyuncu Beyinler Türkiye Turnuvasının Kars’ta düzenlenen bölge finalinde 1’inci olan Merkez Yolaçan Köyü Cumhuriyet Ortaokulu 7’inci sınıf öğrencisi Çınar Berat Yağcı ve ailesi ile Okul Müdürü Tarkan Boy ve Danışman Öğretmen Samet Yılmaz’ı makamında kabul etti.Ziyarette; Vali Polat, kazandığı başarıdan dolayı Yağcı’yı tebrik ederek, ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.Bir süre Yağcı ailesiyle sohbet eden Polat, Yağcı’ya başarılar diledi.Öte yandan Ankara’da 4 Mayıs 2025 Pazar günü yapılacak olan Oyuncu Beyinler Turnuvası Türkiye Finallerine Kars’tan katılacak ilk ve tek öğrenci Çınar Berat Yağcı olacak.Ayrıca Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası bir sonraki ayağının 23-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Kars’ta yapılacağı öğrenildi.