Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezini ziyaret etti.Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Abdullah Üzer, Erzurum Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Fırat Karakurt ve merkez personeli tarafından karşılanan Vali Çiftçi, Kan Merkezi’nin çalışmalarını yerinde inceledi.İlk olarak kanın güvenliğini sağlayan laboratuvarları gezen Vali Çiftçi’ye, görevliler tarafından kanın 3 farklı ayrıştırma çalışmaları hakkında bilgi verildi. Hayati değer taşıyan kanın laboratuvarlarda; trombosit, eritrosit ve plazma şeklinde gerçekleşen ayrıştırma işlemini inceleyen Vali Çiftçi, ardından hastanelere gönderilen işlenmiş kan alanına geçti. Bu alanda Vali Çiftçi’ye Bölge Müdürü Dr. Üzer tarafından hastalara şifa olacak kanın işlem aşamaları ayrıntılı olarak anlatıldı. Vali Çiftçi, son olarak Erzurum Kan Bağış Merkezi Kan Bağış Alanını da inceleyerek, kurumdan ayrıldı.