Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, “Muhtarlarla Buluşma Aralık Ayı Toplantısı”nı İl Sağlık Müdürlüğü Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirdi.Muhtarlardan gelen taleplerin değerlendirildiği toplantı öncesi İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Şehir Hastanesi ve sağlık hizmetleri hakkında bir brifing verdi.Muhtarlarla buluşma programında bir konuşma yapan Vali Çiftçi ülkemizde ücretsiz sunulan sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekerek hizmete erişim ve kalite anlamında yurtdışında özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde sağlık hizmetlerinin oldukça pahalı olduğu belirtti.Vali Çiftçi: “2012 yılında Amerika’da bulunduğum dönemde bize, ‘Amerika’da sakın hasta olmayın!’ dediler. Çünkü basit bir diş tedavisi bile 4 bin dolar civarındaydı. Diğer tedavilerin maliyetini artık siz düşünün. Şimdi dönüp ülkemize baktığımızda, bu noktada gerçekten çok iyi bir durumda olduğumuzu görüyoruz. Şükretmemiz lazım.” dedi.Vali Çiftçi’nin Aziziye, Palandöken ve Yakutiye İlçeleri muhtarlarıyla gerçekleştirdiği programa; Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, İl Yazı İşleri Müdürü Yasemin Taşğın, Açık Kapı Şube Müdürü Latif Tavlaşoğlu, İl Basın ve Halkla İlişliler Müdür V. Ahmet Polat eşlik etti.