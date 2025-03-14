Hakkâri Valisi Ali Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hakkâri Devlet Hastanesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, hastanede görev yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına çiçek takdim eden Vali Çelik, onların özverili çalışmalarını takdir ederek tıp bayramlarını kutladı.Vali Çelik, hastane ziyareti kapsamında tedavi gören hastaları da unutmadı. Hastaları tek tek ziyaret ederek sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi alan Vali Çelik, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.Sağlık çalışanlarının fedakârlıklarının her zaman takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Çelik, "Sağlık alanında emek veren tüm çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutluyor, onların bu kutsal görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.Ziyaret, sağlık çalışanları ve hastalar tarafından memnuniyetle karşılandı.