Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastane yönetimi ve sağlık personelinden yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı.Vali Çelik, hastane yönetimi ve sağlık personeli ile gerçekleştirdiği toplantıda, hastanenin ihtiyaçlarını ve sağlık çalışanlarının taleplerini dinledi. Ardından hastanede tedavi gören hastaları ziyaret eden Vali Çelik, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.Ziyaretin devamında, Yüksekova Devlet Hastanesinin çevre düzenleme çalışmaları ile yapımı süren 100 yataklı ek hastane binasının inşaatını yerinde inceleyen Vali Çelik, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İnşaatın hızlı bir şekilde tamamlanması için talimat veren Vali Çelik, yeni ek binanın kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.Vali Çelik’e; Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara da eşlik etti.