Hakkari Valisi Ali Çelik, öğretmenlerle bir araya gelerek, "İyi ki varsınız. Rabbim, ayağınıza taş değdirmesin" dedi.Vali Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Hakkâri Öğretmenevi’nde düzenlenen iftar yemeğinde öğretmenlerle bir araya geldi. Kur’an tilavetinin ardından verilen iftar yemeğinden sonra öğretmenlere hitap eden Vali Çelik, Ramazan ayının huzurunu ve bereketini hep birlikte paylaşmak üzere bu güzel iftar sofrasında, Hakkâri maarif ailesiyle bir araya gelmekten bahtiyar olduğunu belirtti. Vali Çelik, "İlimiz eğitimine sunduğunuz değerli katkılarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Coğrafyası zor bir şehirde görev yapıyor; ülkemizin yarınları için evlatlarımıza rehber oluyorsunuz. Dağların ve huzurun olduğu bu zorlu coğrafya, sakinliği ve ahengi de beraberinde getiriyor. Ben burada huzurun her zerresini benliğimde hissediyorum, sizler de hissediyorsunuzdur. Bu güzide kentimizdeki misyonunuz çok önemli, sizler yeni çiçekler yeşertmek için buradasınız. Malumunuz, her meslek sahibi gibi öğretmenin de yapması gereken ilk şey; mesleğini sevmesi, öğretmekten heyecan duyması, öğrencilerini umursayarak onlara en içten ilgiyi göstermesidir. Ramazan Bayramı’yla birleşen eğitimdeki ara tatil sürecinin, bir taraftan bedeni yorgunluğunuzu almasına, diğer taraftan da kutlu mesleğinize daha büyük bir şevkle bağlanmanıza vesile olmasını diliyorum. İyi ki varsınız. Rabbim, ayağınıza taş değdirmesin. Ailelerinizle beraber, huzurlu ve bereketli bir bayram; mutlu ve verimli bir tatil geçirmeniz temennisiyle seyahat edecekler için kazasız belasız yolculuklar diliyor, burada olmayan meslektaşlarınıza da sizlerin aracılığıyla selamlarımı iletiyorum. Allah’a emanet olunuz" dedi.