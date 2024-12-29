Hakkari Valisi Ali Çelik, il merkezinde devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.Vali Çelik beraberinde Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ile birlikte Hakkâri Belediyesi’nin karla mücadele çalışmalarını inceledi. Zorlu kış şartlarında vatandaşlarımızın güvenliği ve günlük hayatın aksatılmaması için yapılan çalışmaları değerlendiren Vali Çelik, kar temizleme araçlarını ve ekipmanlarını da denetleyerek belediye personelinden bilgi aldı. Karla mücadele kapsamında 100 personel ve 20 araçtan oluşan güçlü bir ekip, gece gündüz demeden aralıksız çalışmaya devam ediyor. Çalışmalarda 4 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 tuzlama aracı, 7 beko loder ve 4 loder kullanılıyor.Ekiplerin özverili çalışmalarını takdir eden Vali Çelik, “Hakkâri’nin kış şartları oldukça çetin geçiyor. Bu şartlara rağmen vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve yolları açık tutmak adına büyük bir gayretle çalışan tüm belediye personelimizi tebrik ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.