Hakkari Valisi Ali Çelik, fore kazık ve sismik izolatörlü 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi inşaatını yerinde inceledi.Vali Ali Çelik, beraberindeki heyet ile Medrese Mahallesi’nde 6 katlı 35 bin metrekare olarak planlanan ve tamamlandığında 100 yatak ile hizmet verecek olan kadın doğum ve çocuk hastanesi inşaat alanına giderek yetkililerden proje ile ilgili bilgiler alarak çalışmaları yerinde inceledi.Hakkari’de fore kazık ve sismik izolatör kullanılan ilk bina olma özelliği taşıyacak olan kadın doğum ve çocuk hastanesinin bir an önce bitirilerek vatandaşa hizmet vermeye başlaması yönünde talimatlarını ileten Çelik, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.