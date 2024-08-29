Hakkari Valisi Ali Çelik, kentte 836 öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda Türkiye genelinde büyük başarı elde eden Hakkarili öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ve okul müdürleri eşliğinde Vali Ali Çelik’e ziyarette bulundular. Valilik makamında Türkiye’nin en iyi üniversitelerine yerleşen 10 öğrenciyi ağırlayan Vali Çelik, “İlimiz genelinde 17’si tıp fakültesi, 14’ü diş hekimliği fakültesi, 14’ü hukuk fakültesi, 7’si eczacılık fakültesi, 27’si mühendislik fakültesi, 200’ü eğitim bilimleri fakültesi, 211’i de sağlık bilimleri fakültesine olmak üzere 490 öğrencimiz, 4 yıl ve üzeri eğitim veren üniversitelere yerleşmeye hak kazandı. 346 öğrencimiz ise 2 yıl eğitim veren bölümlere yerleşerek toplamda 836 öğrencimiz, ülkemizin çeşitli şehirlerindeki fakültelere yerleşerek üniversite hayallerini gerçekleştirdiler” dedi.Makamında ağırladığı öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Çelik, “Hepinizi gösterdiğiniz bu başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Sizler, kendi hayatınızın başrol oyuncusu olma yolunda en önemli adımlardan birini attınız, ancak halen yolun başındasınız ve bu yüzden yeteneklerinizi geliştirebilecek her imkânı değerlendirin ve kendinizi daima olduğunuzdan daha iyi duruma getirmek için üniversite hayatınızda artı kazanımlar edinin, yabancı dil öğrenin ve kendinizi çeşitlendirin. Disiplinden vazgeçmeden kendinizle rekabet ederek işini seven, işini iyi yapan mutlu insanlar olun” diye konuştu.Vali Çelik, öğrencilerin eğitimi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan velilere ve özveriyle çalışıp onları sınavlara en iyi şekilde hazırlayan yönetici ve öğretmenlere de teşekkür etti.