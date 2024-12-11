Muş Valisi Avni Çakır, “Kariyer Günleri” etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.Bulanık ilçesindeki Anadolu Lisesi tarafından üniversiteye hazırlık öğrencilerine yönelik düzenlenen “Kariyer Günleri” programına katılan Vali Çakır, öğrencilere kendilerine bir hedef belirlemelerini ve ona göre planlı ve programlı çalışmalarını önerdi. Gençleri önemsediklerini belirten Vali Çakır, bundan 20-30 yıl önce kendisinin de bu sıralarda oturduğunu kaydederek, “Bugün bu ön sıralarda oturanlar, bundan 20-30 yıl önce sizin gibi bu sıralarda oturuyorlardı. Biz de aynen sizin yerinizdeydik. Eğitim hayatımız bitti ve mesleki hayatımız başladı. Şimdi biz ön sıralardayız ama bundan sonra sizler ön sıralara geleceksiniz ve bizim yerimize sizler geçeceksiniz. Şu anda bu salonda gördüklerinizin hepsi bir zamanlar öğrenciydi. Hepimizin idealleri vardı ve bu ideallerimizin peşinde koştuk. Onun için çalışın. Sizler bizim için değerlisiniz. Bizler sizleri çok önemsiyoruz” dedi.Çalışarak çaba sarf edenlerin hedeflerine ulaşacağını ifade eden Vali Çakır, “Şu bir gerçek ki, kim daha çok çalıştıysa ideallerine ulaştı. Çalışan, okuyan, azmeden, arkadaşlarına göre dersi daha dikkatli dinleyen, kendisine hedefler koyan ve bu uğurda da istikrarlı bir şekilde çalışanlar, mutlaka Allah’ın yardımıyla hedeflerine ulaşıyorlar. Bu hedeflere ulaşmak için de çalışıyor. Dolayısıyla rakipleriniz çok fazla. O yüzden rakiplerinizi geçmek için mutlaka çalışmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.Vali Çakır, daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.