Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, gece saatlerinde gerçekleştirdiği program dışı ziyaretle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde denetimlerde bulundu. İl genelinde kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi amacıyla denetimlerini sürdüren Vali Aydoğdu, hastanenin Acil Servis Bölümünü inceleyerek personel ve sorumlu hekimlerle görüştü.Vali Aydoğdu, gece saatlerinde Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisini ziyaret etmek suretiyle vatandaşlara sunulan sağlık hizmetini yerinde inceledi, doktor ve sağlık çalışanlarıyla görüştü.Vali Aydoğdu, ziyaret esnasında hastalara şifa dileklerini ileterek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.