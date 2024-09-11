Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından başarı belgesine layık görüldü.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız’a, üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.Belgeyi Başhekim Kuyrukluyıldız’a İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin takdim etti. Tekin, Kuyrukluyıldız’a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.