Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 1 kişinin hayatını kaybettiği 41 kişinin yaralandığı otobüs kazasında, hastanede tedavi gören yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 41 yolcu yaralandı.Kaza, sabah saat 06.20 sıralarında Kızıldağ Geçidi, Salur köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum’dan Balıkesir’e seyreden Dadaş firmasına ait mürettebat dahil içerisinde 43 kişi bulunan Hamdi Çam idaresindeki 34 TR 386 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Salur köyü mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada, ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erzurum / Pasinler nüfusuna kayıtlı otobüs şoförü Hamdi Çam (59) hayatını kaybetti.Diğer 41 yaralı Erzincan ve Sivas’taki hastanelerde tedavi altına alındı.Vali Hamza Aydoğdu, Balıkesir - Erzurum seferini yapan yolcu otobüsünün Refahiye ilçesi yakınlarında kaza yapması sonucu yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ederek, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin’den durumları hakkında bilgi aldı.Tedavileri devam eden vatandaşları tek tek ziyaret eden, kendilerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aydoğdu, yaralı vatandaşlara acil şifalar diledi.