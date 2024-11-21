Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Munzur İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.Vali Aydoğdu’ya ziyaret programında İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal eşlik etti.Aydoğdu öğretmenlerle konuşmasında toplumun temel taşının öğretmen olduğunu, öğretmenin etkin olmadığı bir sistemin çökmeye mahkum olduğunu belirtti. Toplumsal değerlerin gün geçtikçe yozlaştığını, öğretmenlerin bu değerlerin korunmasında çok önemli olduğunu dile getiren Aydoğdu, öğretmenlerin eğitim ve toplum için vazgeçilmez bir değer olduğunu vurguladı.Daha sonra okuldaki öğrencilerle hasbihal eden Aydoğdu, öğrencilerin isteklerini dinleyerek sorunların çözümü adına birim amirlerine gerekli talimatları verdi. Öğrenciler de bu vesileyle teşekkür ederek Aydoğdu’nun Öğretmenler Günü’nü kutladılar.