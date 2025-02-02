Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) Erzincan Kış Kampı-Öğretmenler ve Eğitim Sorunları konulu programa katıldı.Programın açılışında bir konuşma yapan Vali Aydoğdu, eğitimde var olan sorunların çözümünün sadece öğretmenlerin üzerine sorumluluğu atarak değil toplumun ilgili bütün katmanlarının birbirine yardımcı olmasıyla sorumluluğu paylaşmasıyla çözülebileceğini belirtti.Çocukların akademik başarılarının yanında iyi birer insan olmaları için ailenin de çok çok önemli olduğunu belirten Vali Aydoğdu, "Bütün eğitim araştırmaları şunu gösteriyor. Bir çocuk aileden gerekli sevgiyi, ilgiyi, merhameti, şefkati ve insani değerleri almamışsa dünyanın en iyi okulunda da okusa iyi bir diplomalı olabilir. Ama iyi bir insan olamaz. O yüzden aile çok çok önemli. Elbette ki eğitimin akademik sorunları da vardır. Bunlar konuşulacak ve ortaya çıkarılacak sonuçların mutlaka faydası olacaktır. Ama bizler aileden başlayarak çevre ve arkadaş ortamı gibi konuları ele almadan, insanı merkeze almadan, onları değerli hissettirmeden bazı sorunları aşmamız mümkün değil." dedi.Vali Aydoğdu 2 gün sürecek olan MTO Erzincan Kış Kampı süresince yapılacak çalışmaların hayırlara vesile olmasını diledi.