Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti.İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da Vali Hamza Aydoğdu’ya eşlik etti. Ziyarette Vali Aydoğdu, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgiler aldı.Tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten ve Allah’tan acil şifalar dileyen Vali Aydoğdu, hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşması için fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına da kolaylıklar ve başarılar diledi.