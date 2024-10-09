Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beden eğitimi öğretmenleri ve spor antrenörleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Vali Aydoğdu, Erzincan’ın, 2023-2024 illere göre okul sporlarına katılım oranında yüzde 92,82 ile Türkiye birincisi olmasından dolayı öğretmen ve antrenörlere teşekkür etti.Vali Aydoğdu, "Okul sporlarına katılımda Erzincan’ı zirveye taşıyan siz değerli öğretmenlerimize ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizi, çocuklarımızı spora yönlendirmeniz çok önemli. Çünkü spor, sadece bir beden eğitimi dersi değil; aynı zamanda sağlıklı, özgüvenli, başarılı bireyler yetiştiren bir yaşam dersidir." dedi.