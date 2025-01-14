Hakkari Valisi Ali Çelik, 4-6 yaş Kur’an kurslarının dini ve ahlaki değerlere katkı sağladığını söyledi.Hakkari Valisi Çelik Yeni Mahalle ve Aksa 4-6 yaş Kur’an kurslarını ziyaret etti. Kursların fiziki durumları ile araç ve gereç ihtiyacı hakkında İl Müftüsü Hüseyin Okuş ve Kur’an kursları öğreticilerinden bilgi alan Vali Çelik, çocuklarla sohbet etti. Çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için gereken desteği sağlayacaklarını ifade eden Vali Çelik; “Bu kurslar, çocuklarımızın hem dini hem de ahlaki değerleri öğrenmelerine katkı sağlıyor. Aynı zamanda onların kültürel farkındalık kazanmalarına vesile oluyor. Bu yaş grubu, öğrenmenin temellerinin atıldığı çok özel bir dönemdir. 4-6 yaş Kur’an kursları, çocuklarımızın manevi ve ahlaki değerleri erken yaşta öğrenmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu kursların fiziki durumlarının düzeltilmesi ve eğitim materyallerinin temini için elimizden gelen desteği sağlayacağız. Buradaki samimi ve güzel atmosfer beni çok mutlu etti. Öğretmenlerimize ve hocalarımıza verdikleri emekler için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.