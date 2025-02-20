Erzurum’un Uzundere ilçesinde Fütüvvet Gençlik Merkezi’nin açılışı için bir tören düzenlendi.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Uzundere Müftülüğüne bağlı olarak oluşturulan Fütüvvet Gençlik Merkezi‘nin açılışını gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve dualarla açılan Fütüvvet Gençlik Merkezi’nin açılış törenine Vali Mustafa Çiftçi’nin yanı sıra; Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, AFAD Müdürü Selahattin Karslı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer ve İlçe Müftüsü Fatih Tayak ve çok sayıda davetli katıldı.