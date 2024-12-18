Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde hastanede 5 kurumun katılımıyla deprem ve yangın saha tatbikatı gerçekleştirildi.Hastane yönetimi ve hastane afet planında görevli personeller tarafından organize edilerek; AFAD, UMKE, emniyet, 112 ve İtfaiye ekiplerinin katılımıyla bir afet durumuna hazırlıklı olmak amacıyla hastanede deprem ve yangın saha tatbikatı gerçekleştirildi.Hastane yönetimi tatbikata katılan tüm kurum ve kuruluşlara, tatbikatta özverili bir şekilde görevlerini yerine getiren personele teşekkür etti.