Türkiye’de son zamanlarda sahte içki tüketimi nedeniyle yaşanan ölümler, halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluştururken İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Onural Özhan, sahte içkilerin içerdiği metanolün yol açtığı tehlikelere dikkat çekerek, vatandaşları uyardı.Sahte içkilerde bulunan metanol, endüstride ucuz maliyeti nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor. Doç. Dr. Özhan, metanolün vücutta emilimi ve dolaşıma geçmesiyle birlikte ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini belirtti.Metanolün kendisi değil, vücutta parçalanmasıyla oluşan metabolitler olarak adlandırılan yıkım ürünlerinin bu zararlı etkilerden sorumlu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özhan, metanol zehirlenmesinin belirtileri arasında bilinç bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu, baş ağrısı, bulantı ve kusma, şiddetli karın ağrısı, sırt, kol ve bacaklarda ağrı, görme bozukluğu ve körlük olduğuna dikkat çekti.Doç. Dr. Özhan, kandaki metanol konsantrasyonunun 20 mg/dL’yi aşması durumunda bu belirtilerin ortaya çıkabileceğini belirtirken, 4-15 mL gibi düşük miktarlarda metanol alımının körlüğe, 15-100 mL gibi daha yüksek miktarlarda alımının ise ölüme neden olabileceğini söyledi.Doç. Dr. Özhan, sahte içki zehirlenmesi vakalarında, acil servise başvuran hastalara metanolün vücuttan atılması için etanol (gerçek içkilerde bulunan alkol) tedavisi uygulandığını söyledi. Etanolün, metanolün enzimler tarafından parçalanmasını yavaşlatarak zararlı metabolitlerin oluşumunu engellediğini belirten Özhan, sahte içki tüketiminde ilk 5 saatin normal alkol tüketimi ile benzerlik gösterdiğini ve bu nedenle 5 saatten sonra daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.