Malatya Yeşilyurt Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyen Hekim Faruk Atalan, "Toplumumuzda yaygınlaşan sahur yapmadan oruç tutuyorum algısı var, bu yanlıştır sahuru kesinlikle yapmalıyız. Sahurda aldığımız besinler bazal metabolizmamızı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştıracaktır" dedi.Ramazan’da doğru beslenme yöntemleri ile ilgili bilgi veren Yeşilyurt Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyen Hekim Faruk Atalan, sahursuz oruç tutulmaması gerektiğini söyledi. Atalan, "Toplumumuzda yaygınlaşan sahur yapmadan oruç tutuyorum algısı var bu yanlıştır sahuru kesinlikle yapmalıyız. Sahurda aldığımız besinler bazal metabolizmamızı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştıracaktır" dedi."Doğru beslenme nasıl olmalı"Oruç tutmanın bir zayıflama yöntemi olmadığını kaydeden Atalan, "Ramazan kesinlikle bir zayıflama yöntemi değildir. Oruçta aşırı kilolu olanlar bireyler zayıflamayı yöntem olarak düşünüyorlarsa bu bir yanlıştır. Peki neden? Şunu belirtmek isterim ki 13 saat süren bir açtıktan sonra kişilerin yürüme koşma gibi fiziksel aktiviteleri bilinçaltından reddetmeleri ve uzun süre açlık açlıkla baş başa kalmalarından dolayı bazal metabolizma hızları düşmektedir. bazal metabolizma hızları düşündüklerinden dolayı iftarda aşırı bir besin tüketimi ile vücut çok hızlı bir şekilde yağ depolanmaktadır. Bu nedenle oruç oruçta zayıflamak isteyen bireylere kesinlikle zayıflamayı tavsiye etmiyoruz" diye konuştu."İftar ve sahurda neler tüketilmeli?"Oruç açarken yoğun bir tüketimden kaçınılmasının önemine vurgu yapan Atalan, "İftarda ne yapmalıyız? Zeytin, hurma gibi meyve ve türevleriyle ilgili bir tane besini tüketeceğiz ondan sonra bir iki bardak ılık su tüketimi olacak daha sonrasında ılık çorba tüketimi olacak çorba tüketiminden sonra bir yarım saat ara vereceğiz ara verdikten sonra akşam yemeği yani ana önceliğimiz asıl iftarı yapacağız. Burada yaptığımız ara ve tükettiğimiz çorbayla birlikte aşırı bir besin tüketimi olmadığını göreceksiniz. Vücutta hem bir rahatlama hem tıkanırcasına beslenmeme hem de yavaş yavaş ve azar azar tüketim oluştuğunu göreceğiz. 2 saat sonra ana öğünden ara öğün yapacağız. Ara öğünde neler bulunmalı? Ara öğünde bir adet meyve tüketimi olacak yanında da fazla miktarda olmaması kaydıyla kuruyemiş tüketimini tavsiye ediyoruz. Ramazan’da haftada bir iki sütlü tatlıyı tavsiye ediyoruz. Şerbetli ve hamurlu tatlıları bu süreçte kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Sütlü tatlılar da meyve ve kuruyemiş yerine haftada bir iki tüketilebilir" ifadelerini kullandı."Sahur mutlaka yapılmalı"Yaygınlaşan sahur yapmadan oruç tutuyorum algısının yanlış olduğunu aktaran Atalan, "Sahur kesinlikle yapılmalıdır. Şu an toplumumuzda yaygınlaşan sahur yapmadan oruç tutuyorum algısı var bu yanlıştır, sahuru kesinlikle yapmalıyız. Neden mi? Çünkü sahur aldığımız besinlerle birlikte bazal metabolizmamızın hızlandırarak kilo vermeyi kolay kolaylaştıracaktır. Sahurda neler yemeliyiz? Kahvaltılık tercih edebiliriz. Yumurta kesinlikle vazgeçilmezimiz arasındadır. Anne sütünden sonra tavsiye edilen en yaygın ve en iyi protein kaynağı ve uzun süre tokluk sağlar. Onun dışında tam buğday ürünleri tüketmeliyiz. O da içerdiği lif ve posa miktarıyla gün boyunca bizim açlığı daha hafif hissetmemizi sağlayacaktır. Yoğurdu da bağırsak sağlığımız için sahurda kesinlikle tavsiye ediyoruz. Diğer bir ürün ise lif ve posa oranı yine yüksek olan tokluk hissiyatı oluşturan çiğ kavrulmamış kuru yemişlerdir. Son olarak sebze ve meyveleri tavsiye ediyoruz. Sahurda çok tuzlu çok hamurlu çok şekerli ve kızartma ürünlerini kesinlikle tercih etmemeliyiz. Fiziksel aktivite kesinlikle iftardan sonra ara öğünle birlikte yürüyüş de dahil spor yapalım. Aldığımız kalorileri harcamaya özen gösterelim. Kesinlikle spor yapmayı tavsiye ediyoruz" diye konuştu.