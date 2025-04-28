Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesislerinde hizmet veren gebe okulları, anne adaylarının bilinçli ve sağlıklı bir gebelik süreci geçirmelerine katkı sağlamaya devam ediyor. Erzurum Şehir Hastanesi başta olmak üzere, Oltu, Horasan, Tekman, Hınıs, Aşkale, Pasinler ve Karaçoban Devlet Hastaneleri bünyesinde toplam sekiz gebe okulu faaliyet gösteriyor.Gebe okullarında anne adaylarına; üreme organları ve gebeliğin oluşumu, gebelikte fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, günlük yaşam, beslenme, gebelik izlemleri, doğum süreci, doğum ağrısıyla baş etme yöntemleri, doğum sonrası dönem ve yenidoğan bakımı gibi pek çok konuda eğitim veriliyor. Bu kapsamlı eğitimlerle anneler doğuma hem fiziksel hem de duygusal olarak hazırlanıyor.Gebe okuluna katılarak eğitim alan bir anne adayının yorumları, bu hizmetin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Gebe okulunun hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirten anne adayı, "İlk başta tereddütlerim vardı. Ancak daha ilk derste gebeliğin sadece fiziksel değil, duygusal bir hazırlık süreci olduğunu anladım. Eğitimlerde doğum süreci, nefes egzersizleri, kas çalışmaları, emzirme teknikleri ve bebek bakımı gibi konularda çok şey öğrendim. Özellikle doğuma dair korkularım azaldı. Artık daha bilinçliyim ve doğuma daha sakin bir şekilde hazırlanıyorum. İyi ki katılmışım. Tüm ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Meral, gebe okullarının gebelik ve doğum sürecine büyük katkılar sağladığını belirterek şunları söyledi: "Doğum, korkulacak değil kutlanılacak bir eylemdir. Gebe okullarımızda verdiğimiz eğitimlerle annelerimizin kaygılarını azaltıyor, onlara bilgi ve güç kazandırıyoruz. Gebelik ve doğum sürecini doğru yönetmek hem anne hem bebek sağlığı açısından kritik öneme sahiptir. Erzurum genelindeki tüm gebe okullarımızda alanında uzman kadrolarımızla hizmet vermeye devam edeceğiz. Anne adaylarımızı bu eğitimlere katılmaya davet ediyoruz."Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı nesiller için anne adaylarının yanında olmaya ve onları desteklemeye kararlılıkla devam ediyor.