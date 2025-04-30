Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erzincan Kız Öğrenci Yurdu’nda Aile Yılı semineri düzenlendi. Seminerde, Aile ve Sosyal Hizmetler uzmanları aile birimi ve devlet desteklerini anlattı.Türkiye genelinde 2025 yılının ’Aile Yılı’ olarak kabul edilmesiyle birlikte, aile kurumunu destekleyici ve bu konudaki farkındalığı artırıcı faaliyetler Erzincan’da sürdürülüyor. Bu kapsamında, Erzincan Öğrenci Yurdu, yurtta barınan öğrencilere yönelik seminer etkinliği gerçekleştirdi. Yurdun konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, ’Aile Yılı’ temasına ve aile kurumunun önemine odaklanıldı.Seminerin ana içeriğini, toplumun en küçük ve temel yapı taşı olan aile biriminin oluşum süreçleri, sağlıklı aile yapısının dinamikleri ve aile kurumunun toplumsal devamlılıktaki hayati rolü oluşturdu.Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları, katılımcı gençlere, devletin aile kurumunu korumak, güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak amacıyla sunduğu teşvikler, sosyal hizmet modelleri ve destek programları hakkında kapsamlı bilgi verdi. Gençlerin, evlilik öncesi eğitimlerden başlayarak, aile planlaması, çocuk bakımı, aile içi iletişim ve muhtemel sorunlar karşısında başvurabilecekleri destek mekanizmalarına kadar birçok konuda devletin sunduğu imkanlardan haberdar olmaları sağlandı.