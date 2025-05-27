Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, Uzundere ilçesinde unutulmaz bir kamp deneyimi yaşadı.55 kişilik öğrenci grubuyla gerçekleşen 2 günlük kamp programı, doğayla iç içe etkinlikler, motivasyon dolu anlar ve müzikle taçlandı. Kampın en dikkat çeken anlarından biri ise, O Ses Türkiye 10. Sezon birincisi Hasan Koçak’ın sahne alması oldu. Koçak’ın canlı müzik performansı, kamp alanında coşku dolu anlar yaşattı. Müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler, doğanın huzuruyla buluşarak moral depoladı. Kamp sonunda öğrenciler, unutulmaz anılarla bölgeden ayrıldı.