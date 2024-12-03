Erzincan Valiliği himayelerinde, Erzincan İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Erzincan merkez ve ilçelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik "Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması" gerçekleştirildi.28 farklı kategoride düzenlenen ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada dereceye giren toplam 90 öğrencinin çeşitli hediyelerle ödüllendirileceği belirtilirken ayrıca yarışmada derece yapan ilk altı kişiye ise umre ödülü verileceği kaydedildi.İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, sınav salonlarını ziyaret ederek öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu. Fakirullahoğlu, Erzincan’da gençlik hizmetlerinin daha ileri seviyelere taşınması için çalışmaların süreceğini ifade etti.