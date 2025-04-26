UDER, Avrupa Birliği desteğiyle Ağrı’daki ilkokul öğretmenlerini zorbalığa karşı bilinçlendirdi.Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER) tarafından Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle yürütülen "Zorbalıkla Mücadelede Hep Birlikte" projesi kapsamında, Ağrı’da ilkokul sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.UDER Başkan Yardımcısı ve Uzman Psikolojik Danışman Ekrem Bölek’in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, öğretmenlere akran zorbalığının türleri, öğrenciler üzerindeki etkileri ve okul ortamında kullanılabilecek önleyici ve müdahale edici stratejiler hakkında bilgi verildi.Etkinlikte, öğretmenlerin sınıf içi gözlemlerinde daha dikkatli olmaları, öğrencilere güvenli bir öğrenme ortamı sunulması ve zorbalığa maruz kalan çocukların etkin şekilde desteklenmesi gerektiği vurgulandı.