İstanbul’da faaliyet gösteren Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Tuzla Atatürk İlkokulu 4-B sınıfı İyilik Timi işbirliğinde yürütülen "Kitapsız Köy Okulu Kalmasın" projesi kapsamında toplanan 25 bin kitap, başta Ağrı olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki köy okullarına gönderildi.Tuzla Atatürk İlkokulunda düzenlenen proje kapanış törenine Tuzla İlçe Millî Eğitim Müdürü Metin Cangır, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Tilki, İlçe İSKİ Şube Müdürü Levent Kurtal Çağlayan, Şube Müdürü Emrullah Horuzoğlu, Köy Çocukları Okusun Derneği Başkanı Sinan Özbilgi, Okul Müdürü Gökay Yılmaz, Proje Rehber Öğretmeni Yeliz Biçer, İyilik Timi Başkanı Elmira Ayabakan ve dernek üyeleri katıldı.Dernek Başkanı Sinan Özbilgi, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında toplanan 25 bin kitabın 5 bininin Ağrı’daki köy okullarına olmak üzere toplamda 33 köy okuluna ulaştırıldığını belirtti. Özbilgi, "Nisan ayı projelerimizi beklenenin üzerinde bir başarıyla tamamladık. Başta Tuzla İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Metin Cangır’a, iyilik mumunun sönmemesini sağlayan İyilik Timi ve tüm destekçilere teşekkür ediyorum." dedi.İyilik Timi Başkanı Elmira Ayabakan ise konuşmasında, "İyilik Kulübü öğrencilerine, bizi her adımda destekleyen Okul Müdürümüz Gökay Yılmaz’a, öğretmenimiz Yeliz Biçer’e ve projede bize yol gösteren Dernek Başkanımız Sinan Özbilgi ile yönetimine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Proje ile Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara kitap ulaştırmayı hedefleyen İyilik Timi ve dernek üyeleri, gönüllülük esasına dayalı çalışmalarıyla eğitime destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.