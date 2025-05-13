Ağrı’nın Tutak ilçesinde ? İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü, etkinlikleri kapsamında yürüyüş programı düzenlendi.Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için düzenlenen yürüyüş programı Tutak İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde başlayıp Tutak ilçe Halk Kütüphanesi önünde sona erdi. Yürüyüşe katılan vatandaşlara Fizyoterapist eşliğinde günlük yaşam içerisinde yapılabilecek egzersizler anlatılarak, uygulamalı yaptırıldı. Obezitenin azaltılması, toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirmesi ve farkındalığı artırmaya yönelik bilgilendirme yapıldı.Yürüyüşe sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.