Ağrı’nın Tutak ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik birimi ekiplerince, taşımalı eğitim kapsamında faaliyette bulunan okul servis araçlarının denetimi gerçekleştirildi.Yapılan denetimlerde okul servislerinde bulunması gereken araç, gereç ve malzemeler başta olmak üzere servislerin genel kontrolü yapıldı. Denetimler kapsamında servis sürücüleri ve öğrencilere eğitim ve bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekipler çocuklara emniyet kemeri takmanın önemi ve servis araçlarında hal ve hareket tarzlarını anlatırken, servis sürücülerine ise hem ilgili yönetmelik gereği hem de trafikte uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirme yapıldı.