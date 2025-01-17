Ağrı’nın Tutak İlçesi’nde 362 derslikte 8 bin 535 öğrenci 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi birinci döneminin sona ermesiyle karne heyecanı yaşadı.Tutak Gazi İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Tutak ilçe Kaymakamı Erkan Adıbelli de katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Adıbelli, minik öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ardından öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Adıbelli öğrencilere yarıyıl tatillerini tekrarlar yaparak bilgilerini kalıcı hale getirmelerini, bol bol kitap okumalarını ve dinlenerek 2. yarıyıla zinde bir şekilde başlamaları tavsiyesinde bulundu.