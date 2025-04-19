Ağrı’nın Tutak ilçesinde Tutak Kızılay temsilciliği tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.18-65 yaş arasındaki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bağışta vatandaşlara test yapıldıktan sonra kanları toplandı. Gönüllüler kan vermenin yanında sağlık kontrolünden de geçmiş oldu. Tutak Kızılay temsilciliği yetkilileri tarafından yapılan açıklamada" Gün boyunca ilçemizde bulanan mobil kan aracımıza destekte bulunan vatandaşlarımıza bağışçılarımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.