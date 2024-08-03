Ağrı’nın Tutak ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 5 öğrenci için İcazet ve Taç Giyme Merasimi yapıldı.Tutak Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleştirilen törene İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan, Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, İl Müftü Yardımcısı Lütfiye Ötken, İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya ve hafız öğrencilerin aileleri katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Yapılan konuşmaların ardından slayt gösterisi, öğrenciler tarafından okunan şiirler, tiyatro gösterisi ile devam eden program öğrencilere diploma ve plaket verilmesiyle son buldu.