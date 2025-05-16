Ağrı’nın Tutak ilçesinde ?Tutak İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen 2024-2025 eğitim öğretim yılı 4-6 yaş Kur’an kursları yıl sonu programı, Tutak Öğretmenevi konferans salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.Programa Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli , Tutak İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya, protokol üyeleri, veliler ve vatandaşlar katıldı. Tutak İlçe Müftüsü Kaya yaptığı konuşmada, "Kur’an Kurslarımızın gelişerek devam etmesini temenni ediyor, etkinliğe katkı sunan herkese, kurs öğreticilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz"dedi.Yapılan konuşmanın ardından minik öğrencilerin yıl boyunca öğrendikleri bilgi ve beceriler ile i sahneledikleri gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, şiirler ve çeşitli etkinliklerle renklenen program, hem duygusal hem de coşkulu anlara sahne oldu.Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi ve öğrenciler ile fotoğrafı çekti.