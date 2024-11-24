Millet Mekteplerinin açıldığı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik ünvanının verildiği tarih olan 24 Kasım Öğretmenler Günü Tutak’ta etkinliklerle kutlandı.Kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Tutak İlçe Öğretmen Evi Konferans Salonunda 14 Nisan Ortaokulu ve Şehit Uzman çavuş Ömer Güç Ortaokulu tarafından hazırlanan “24 Kasım Öğretmenler Günü” konulu programa Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı Fevzi Sayan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından program Tutak ilçesinde görev yapan Öğretmenler tarafından hazırlanan çeşitli etkinlilerle devam etti.Program adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni ile son buldu.