Van’ın Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Yeşeren Düşler Bakım Merkezini ziyaret ederek, Mobil HPV Tarama Aracı ile bakım merkezinde kalan kadınların ücretsiz HPV taramalarını gerçekleştirdi.Taramayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, serviks kanserinin kadınlarda dünya genelinde meme, akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinden sonra dördüncü sıklıkta görüldüğünü belirtti. Dr. Gümüş, "Serviks kanseri, özellikle erken evrelerde belirti vermeyebilir. Ancak düzenli pelvik muayene, Pap Smear Testi ve HPV testleri ile bu kanser türü erken dönemde tespit edilebilmekte ve tedavi edilebilmektedir" dedi.Dr. Gümüş, serviks kanserinin bazı belirtileri olduğunu da vurgulayarak, "Anormal vajinal kanama, cinsel ilişki sonrası kanama, kasık ağrısı ve anormal akıntı gibi belirtiler görüldüğünde vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Birimi’nin mobil araçlarla ilçenin farklı noktalarında taramalarını sürdürdüğünü dile getiren Dr. Gümüş, "Mobil tarama araçlarımızla vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyoruz. Amacımız, kadınlarımızın serviks kanserine karşı bilinçlenmesini sağlamak ve erken teşhisle hayat kurtarmaktır" diye konuştu.Yeşeren Düşler Bakım Merkezinde gerçekleştirilen taramalar, burada misafir edilen kadınlar için büyük bir fırsat oldu. Sağlık ekipleri, taramaların yanı sıra katılımcılara serviks kanseri ve HPV hakkında bilgilendirme yaparak farkındalığı artırmayı hedefliyor.