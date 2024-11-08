Azerbaycan’ın önde gelen yükseköğretim kurumlarından WCU’nun “Ekonomik Araştırmalar Merkezi” direktörü Prof. Dr. Cem Işık, merkezin faaliyetlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.WCU’da düzenlenen törende konuşan Prof. Dr. Işık, merkezin Azerbaycan ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma sorunlarına yönelik araştırmaları teşvik ederek bölgesel gelişime katkı sağladığını belirtti. Merkezin hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar yürüttüğünü ifade eden Prof. Dr. Işık, bu çalışmaların özellikle Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bağları güçlendirecek akademik ve bilimsel iş birliklerini desteklediğini vurguladı. Prof. Dr. Cem Işık, Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği seminerler, konferanslar ve kongrelerle bilim insanları ve araştırmacılar için önemli bir buluşma noktası oluşturduğunu, aynı zamanda uluslararası araştırma enstitüleriyle iş birliklerini artırarak bilimsel faaliyetlerde geniş bir perspektif sunduğunu dile getirdi. Ayrıca merkezin geliştirdiği kapsamlı veri tabanı sayesinde araştırmacılara ve doktora öğrencilerine zengin kaynaklara erişim sağlanarak akademik bilgi paylaşımının desteklendiğini ifade etti.Törenin sonunda Azerbaycan Çevre ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı görevlerinde de bulunmuş olan WCU Rektörü Prof. Dr. Hussein Baghirov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim ve akademik ilişkilerin gelişiminde büyük katkılar sunan Prof. Dr. Cem Işık’a teşekkür belgesi takdim etti. Prof. Dr. Baghirov, bu tür akademik iş birliklerinin iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra Türkiye ve Azerbaycan’ın uluslararası alandaki prestijini de artıracağına dikkat çekti.Düzenlenen tören ve Prof. Dr. Cem Işık gibi akademisyenlerin katkıları göz önüne alındığında, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki akademi ve eğitim alanındaki iş birliğinin gelişmesi ve iki kardeş ülkenin bilimsel olarak da ortak çalışmalarını ve bağlarını kuvvetlendireceği öngörülüyor.