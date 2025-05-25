Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Oş Devlet Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Türk Dilli Devletlerin Ekonomik Kaynaklarından Etkin Kullanımın Güncel Sorunları" konulu I. Uluslararası Bilimsel Konferansında Türk devletleri arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki iş birliği fırsatları masaya yatırıldı.Azerbaycan’ın Sumgayıt Devlet Üniversitesi’nde, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi iş birliğinde "Türk Dilli Devletlerin Ekonomik Kaynaklarının Verimli Kullanımında Güncel Sorunlar" konulu 1. Uluslararası Bilimsel Konferans düzenlendi.Sumgayıt Devlet Üniversitesi Rektör Vekili ve Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi muhabir üyesi Prof. Dr. Emine Ağa Sadıkov, yeniçağın gereklilikleri doğrultusunda Türk dilli devletler arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü iş birliği politikasına bilimsel katkı sağlamanın gerekliliğini belirten Sadıkov, konferans programında 160 bilimsel bildirinin yer aldığını ifade etti.Konferansta Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de bir konuşma gerçekleştirdi. Türk devletleri arasında son yıllarda entegrasyon sürecinin hızlandığını belirten Bentli, bölgenin doğal ve ekonomik kaynaklarının dünya pazarlarına erişim potansiyelini değerlendirdi. Etkinlikte ayrıca Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov, Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Rüfet Azizov, Ekonomik Reformların Analizi ve İletişim Merkezi İcra Direktörü Prof. Dr. Vusal Kasımov ve UNEC Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yadullah Hasanlı da konuşma yaptı. Katılımcılar, ticaret politikalarının uyumlaştırılması, ulaşım ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi, bürokratik engellerin kaldırılması, serbest ticaret anlaşmalarının artırılması ve gümrük prosedürlerinin sadeleştirilmesi gibi önemli konulara değindi. Enerji ve gıda sektörlerinde ortak üretim tesislerinin kurulması ile yapay zekâ ve yeşil enerji alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.Konferansta ayrıca Prof. Dr. Recep Bentli "Türk Devletlerinin Orta Asya’daki Ekonomik Faaliyetleri" ve Sumgayıt Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saadet Hümbetaliyeva "Türk Dilli Devletler Arasında Yeşil Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanında İş Birliği Perspektifleri" konulu sunumlarını gerçekleştirdi.MTÜ Rektörü Bentli, kongre öncesinde, SDU Rektörü Prof. Dr. Aminagha Sadigov ile gerçekleştirdikleri görüşmede, mevcut iş birliğini daha ileriye taşıyacak somut adımları ve yeni iş birliği alanlarını da detaylı şekilde değerlendirdiklerini ifade etti. Bentli, "Bu anlamlı buluşmanın, iki kardeş ülke arasındaki akademik ve kültürel bağları daha da pekiştirmesini diliyor; nazik ev sahiplikleri ve katkıları için SDU yönetimine ve tüm paydaşlara içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.İki üniversite ile protokol imzalandıÖte yandan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Azerbaycan’daki iki köklü üniversite arasında akademik iş birliklerini kapsayan protokoller imzalandı.Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi (AzTU) arasında, öğrenci ve akademik personel değişimi, ortak bilimsel araştırmalar ve yüksek lisans ile doktora düzeyinde ortak danışmanlık faaliyetlerini kapsayan ikili iş birliği protokolü hayata geçirildi.Aynı kapsamda, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi (ADNSU) arasında da bilimsel ve akademik ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir protokol imzalandı. Protokol ortak araştırma projeleri, öğrenci ve akademisyen değişim programları ile eğitimde çeşitli alanlarda yapılacak iş birliklerini içeriyor.Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, imzalanan iş birliklerinin her iki ülke adına hayırlı olmasını temenni ederek, bu tür anlaşmaların Türk dünyası akademik birliğinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.