15 Mayıs 2025 tarihli ve 9818 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) bünyesinde Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi kuruldu.Yeni fakülteye ilişkin açıklamalarda bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, "Erzincan, doğa ve kış turizmi başta olmak üzere büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli destekleyecek akademik birimlerin kurulması, üniversitemizin bölgesel kalkınmadaki rolünü daha da güçlendirecektir. Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi, hem nitelikli insan kaynağı yetiştirmek hem de turizm alanında bilimsel çalışmaları artırmak adına önemli bir adımdır." dedi.Rektör Levent, 2025 yılı ekim ayında Erzincan’da düzenlenecek Ulusal Turizm Kongresi’nin de bu süreçte büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, fakültenin kongreyle eş zamanlı olarak şehrin ve üniversitenin tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.Ayrıca yeni fakültenin, üniversitenin uluslararasılaşma hedefleriyle de doğrudan uyumlu olduğunu belirten Rektör Levent, şu değerlendirmelerde bulundu: "Turizm alanında kaliteli eğitim kadar, yabancı dil eğitimi de vazgeçilmezdir. Fakültemiz, her iki alanda da güçlü bir akademik yapı oluşturacak; mezunlarımız sektörde donanımlı bireyler olarak yer alacaktır. Erzincan’ın dışa açılan vizyonuna katkı sunacak bir merkez olması için çalışmalarımız hızla devam edecektir."