Sağlık Bakanlığı tarafından Tunceli’ye 7’si uzman 59’u da pratisyen olmak üzere 66 hekim ataması gerçekleştirildi.Sağlık Bakanlığı tarafından 118. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kadroları yayımlandı. Buna göre Tunceli’de açılan kadrolara 1 nöroloji, 1 kardiyoloji, 1 beyin ve sinir cerrahi, 1 kalp ve damar hastalıkları, 1 göğüs hastalıkları ve 2 aile hekimi uzmanı ile 59 pratisyen hekim ataması yapıldı.Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yeni atamaların ile hayırlı olması temennisinde bulunulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve emeği geçenlere teşekkür edildi.