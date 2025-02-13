Tunceli’de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitim-öğretime bir gün ara verilirken 4 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. İl genelinde kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacak.Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Nazımiye, Mazgirt ve Pülümür ilçelerimizde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; ayrıca Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Ovacak ilçelerimizde sadece taşımalı eğitime devam eden öğrencilerimiz için eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, ilimiz merkezinde bulunan okullarımızda eğitim öğretime devam edilmesine karar verilmiştir. İlimiz genelinde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, kronik rahatsızlığı olan personel, bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.