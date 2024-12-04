Tunceli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Tadilat ve Revizyonu dün itibarıyla başlarken, süreç boyunca yoğun bakım hastalarının il dışına sevklerinin yapılacağı belirtildi.Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yoğun bakımın sağlık hizmeti sunumu açısından kapasite artışı ve yenilenmesi ihtiyacı oluştuğunu belirterek, "İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 2024/1451778 İKN ile Tunceli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Revizyon ve Tadilat İşi kapsamında ihale yapılmıştır. Tunceli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Revizyon ve Tadilatı öncesinde İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) olağanüstü toplanarak revizyon ve tadilat süresince alınacak önlemler kararlaştırılmıştır. Yoğun bakım revizyon ve tadilat sürecinde muhtemel hasta nakillerinde hastaların mağduriyet yaşamamaları için Elazığ ve Erzincan başta olmak üzere çevre illerle görüşülmüştür. İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan Tunceli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Revizyon ve Tadilat İşi yüklenici firma tarafından en kısa sürede tamamlanacak olup yoğun bakım revizyon ve tadilat süreci boyunca 2. ve 3. basamak yoğun bakım hastalarının il dışı sevklerinin yapılması planlanmıştır” denildi.