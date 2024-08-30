Tunceli Sağlıklı Hayat Merkezi’nde vatandaşlara yönelik hizmetlere aralıksız sürüyor.Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi’nde vatandaşlara sağlıklı beslenme, obeziteyle mücadele, psikososyal destek gibi hizmetler ve eğitimler veriliyor. Merkezin amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Gamze Can Kaya, “Sağlıklı hayat merkezleri, sağlığa yönelik risklere karşı bireyi ve toplumu korumak, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini teşvik amacıyla kurulmuş, temelinde var olan sağlıklı durumu koruma anlayışı olan merkezlerdir” dedi.Verilen hizmetlerle ilgili bilgi veren Dr. Gamze Can Kaya, “Merkezimizde sağlıklı beslenme, ve obezite ile mücadele kapsamında diyetisyenlerimiz tarafından beslenme danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Diyetisyenlerimiz tarafından öncelikle vücut analizi yapılarak sağlıklı yaşama uygun diyet uygulamalarına yönelik kontrol ve takipler yapılmaktadır. Merkezimizde psikososyal danışmanlık açısından psikologlarımız ve sosyal çalışmacılarımız tarafından ruh sağlığı danışmanlığı, madde ve davranışsal bağımlılıklar için bağımsız yaşam danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Yine merkezimizde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) uygun yaş aralığında bulunan bireylere meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kolon kanserine yönelik tarama ve eğitimler verilmektedir. KETEM biriminde yapılan taramalar tamamen ücretsizdir. Unutmayalım ki erken teşhis hayat kurtarır” diye konuştu.Merkeze aile hekimlerinin yönlendirmesi veya direkt randevuyla müracaat edilebildiğine vurgu yapan Dr. Kaya, hastalığa değil sağlığa yatırım yapmak için tüm vatandaşları sağlıklı hayat merkezlerine beklediklerini kaydetti.