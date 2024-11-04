Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı.Çemişgezek Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, çoğunluğu kadınlardan oluşan 12 kursiyere, salep, aronia, defne ve susam gibi bitkilerin yetiştiriciliği ile ilgili eğitimler verildi. Çemişgezek Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Ramazan Görgüç tarafından verilen eğitimlerin sonunda, kursiyerler sınava tabi tutuldu. Sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları Çemişgezek Halk Eğitim Merkezi tarafından verilecek.