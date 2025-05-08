Tunceli’de Akciğer Damar Hastalıkları Vakfı (ADAM) tarafından Pulmoner Hipertansiyon Kongresi gerçekleştirildi. 4 gün süren kongreye yurt içi ve yurt dışından çok sayıda hekim katılım gösterdi.Tunceli’de ADAM tarafından bir otelde düzenlenen kongreye, Prof. Dr. Cihangir Kaymaz başkanlık ederken, ev sahipliğini Uzman Dr. Barkın Kültürsay üstlendi. Etkinlik, pulmoner hipertansiyon alanındaki güncel bilimsel gelişmelerin, çözümlenememiş sorunların ve klinik uygulamalardaki boşlukların interaktif beyin fırtınası oturumlarıyla ele alındığı özel bir bilimsel platform sundu. Toplantı boyunca pulmoner hipertansiyonun heterojen yapısı, hastalık alt tipleri arasındaki örtüşmeler ve bu alandaki henüz çözüm bulunamamış klinik sorunlar detaylı biçimde tartışıldı. Alanında uzman hekimlerin katkılarıyla şekillenen toplantı, katılımcıların interaktif oturumlarla doğrudan katkı sunabildiği, karşılıklı öğrenme ve yeni çözüm önerileri geliştirme fırsatlarının sağlandığı bir platform oldu. Bu yılki kongrenin Tunceli’de düzenlenmesi, katılımcılar açısından sadece bilimsel değil, aynı zamanda kültürel ve doğayla iç içe bir deneyim anlamına geldiği belirtildi.Daha önce kongrelere ev sahipliği yapmamış olması nedeniyle alternatif bir rota olarak tercih edilen Tunceli, eşsiz doğası ve huzurlu atmosferiyle sağlık profesyonellerine farklı bir bakış açısı sundu.